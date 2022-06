Capello: "Maldini ha un talento fuori dall'ordinario. Fuoriclasse anche da dirigente"

MilanNews.it

L'ex allenatore del Milan Fabio Capello è stato intervistato sul Milan da Tuttosport nell'edizione odierna del quotidiano. Tra i tanti temi toccati, anche quello legato a Paolo Maldini che, con l'insediamento di RedBird in via Aldo Rossi, va verso la conferma. Nello specifico Capello ha elogiato il lavoro del direttore tecnico rossonero: "Un grazie a Maldini e Massara, bravissimi a indovinare gli acquisti dei giocatori. Paolo ha un talento fuori dall'ordinario ed è un ragazzo molto intelligente. Ha iniziato un lavoro diverso ma ha già dimostrato di essere un fuoriclasse. Ha capito con chi lavorare e come entrare in questo mondo nuovo. Inoltre il cognome Maldini unito al suo carisma, ha un certo effetto su tutti: vedi la trattativa con Theo".