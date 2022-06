Capello: "Servono innesti con esperienza, con valore da Champions. Meglio spendi, più vinci"

MilanNews.it

L'ex leggenda del Milan, sia da giocatore che da allenatore, Fabio Capello ha rilasciato un'intervista a tinte rossonere sull'edizione oggi in edicola di Tuttosport. Don Fabio ha detto la sua anche sulla nuova proprietà che da ieri, con Gerry Cardinale al timone, ha preso il controllo delle operazioni negli uffici di via Aldo Rossi. Queste le parole di Capello: "Bisogna vedere quali sono le ambizioni. I rossoneri sono una buona squadra, ma se si vuole essere competitivi anche in Europa manca qualcosa: giocatori con esperienza, con valore da Champions. Servono innesti per migliorare la rosa. Meglio spendi, più vinci. Spendere per spendere è l'errore più grave che si possa commettere. Sapere dove mettere le mani, dove migliorare la squadra, le caratteristiche fisiche, morali e tecniche dei tuoi giocatori. Tutto questo è determinante".