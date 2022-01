Capello sul mercato del Milan: "Ai rossoneri serve un difensore"

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del mercato di gennaio del Milan: "Al Milan serve un difensore. Si è visto quanto sia costata l’assenza di Kjaer, quanti gol in più hanno preso. Gli allenatori hanno bisogno di un leader in campo, e il danese lo è, come ha dimostrato anche in nazionale. Comunque il Milan sta recuperando giocatori. Mi sembra in ripresa".