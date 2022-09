Cardinale vince il suo primo derby. La Repubblica: "Il Milan di RedBird vola sull'Inter"

MilanNews.it

La Repubblica di questa mattina trova spazio in prima pagina anche per la giornata di campionato titolando: "Il Milan di RedBird vola sull'Inter". Il riferimento è chiaramente al derby vinto dai rossoneri per 3-2 con doppietta di Leao e rete di Giroud. Una vittoria che permette a Pioli di tornare in vetta in compagnia del Napoli

