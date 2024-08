Champions League, il CorSport: "Real, Reds, che fascino per il Milan"

Nel tardo pomeriggio di ieri a Nyon sono andati in scena i sorteggi della fase a girone (unico) della nuova Champions League, che ha visto il Milan, in seconda fascia, essere accoppiato con: Real Madrid, Liverpool, Bayer Leverkusen, Club Brugge, Stella Rosa, Dinamo Zagabria, Girone e Slovan Bratislava.

Sfide interessanti e "nuove" caratterizzeranno il cammino rossonero in Champions, ma come scritto anche questa mattina da Il Corriere dello Sport, sono quelle contro Real Madrid (fuori casa) e Liverpool (in casa) ad attirare di più, ed inevitabilmente, l'attenzione dei tifosi rossoneri. Il quotidiano parla infatti di "Un vero e proprio classico del calcio europeo", rivolgendosi in modo particolare alla sfida d'apertura contro i Blancos, anche perché si tratterà essere della sfida tra la prima e la seconda dell’albo d’oro della Champions, quindici vittorie per gli spagnoli e sette per i rossoneri, che per ironia della sorte l'ultima volta che l'hanno vinta hanno affrontato ad Atene il Liverpool, altro avversario di questo mini campionato.