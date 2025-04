Chi al posto di Walker a Udine? Per Tuttosport Jimenez è favorito su Florenzi

vedi letture

Chi giocherà come terzino destro al posto dell'infortunato Kyle Walker che si è rotto il gomito destro e dovrà saltare alcune partite? Con Emerson Royal ancora ai box, domani contro l'Udinese Alex Jimenez è nettamente favorito su Alessandro Florenzi per partire dal primo minuto contro i friulani. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che ricorda che lo spagnolo tornerà a disposizione di Sergio Conceiçao dopo aver saltato per squalifica il match di sabato scorso contro la Fiorentina.

Si ferma Walker. Il comunicato del Milan

Martedì sera il Milan ha comunicato che Kyle Walker è stato operato dopo la frattura del gomito destro. Ecco il comunicato del club rossonero: "AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano. L'operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione".