Compleanno rovinato. Il CorSport: "Milan festa e fischi"

Il Milan quest'anno di ingranare in campionato non ne vuole proprio sapere. Anche ieri contro il Genoa, in una serata di festa e festeggiamenti, la formazione di Paulo Fonseca ha deluso le aspettative non riuscendo a superare il muro eretto dal Grifone di Patrick Vieira, che oltre a rovinare la serata al Diavolo se ne torna a casa anche con un punto d'oro in ottica salvezza.

Almeno in una serata come quella di ieri il tifo rossonero si aspettava una reazione d'orgoglio da parte dei suoi giocatori, che però non è arrivata. Neanche stavolta. Ed allora ecco la bordata di fischi per il Milan, proprietà e dirigenza comprese, ed alle quali è stata poi dedicata una forte contestazione all'uscita dello stadio.

Insomma, quella di ieri è stata tutto fuorché una serata da ricordare, come titolato questa mattina anche da Il Corriere dello Sport "Milan festa e fischi".