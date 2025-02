Conceiçao in campo con i Fantastici 4. Tuttosport: "Ma Abraham non intende mollare"

Le intenzioni di Sergio Conceiçao sono chiare: l'allenatore di Coimbra d'ora in poi vorrà giocare con un Milan forza 4, schierando in campo tutti insieme i suoi attaccanti migliori, come Rafael Leao, Christian Pulisic, Santiago Gimenez e Joao Felix. Una scelta ambiziosa e rischiosa, visto che si potrebbe perdere equilibrio in mezzo al campo, ma il portoghese vuole vincere convincendo e dominando, cosa più che fattibile con questo poker di attaccanti.

La sfida di Coppa Italia contro la Roma potrebbe aver però messo leggermente in difficoltà Conceiçao, anche perché la doppietta di Abraham non può passare inosservata. L'inglese, segnando due gol in una stessa partita, ha lanciato un messaggio chiaro al suo allenatore, che dovrà essere bravo nel prendere la decisione giusta al momento giusto.

In merito all'attaccante ha parlato questa mattina anche Tuttosport, titolando "Ma Abraham non intende mollare", rifacendosi proprio al fatto che l'inglese cercherà comunque di ritagliarsi dello spazio all'interno di questo incredibile poker di attaccanti.