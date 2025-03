Continua il casting per il direttore sportivo. Tuttosport: "Tra Tare a Paratici sale D'Amico"

Dalle parti di Casa Milan continua il casting per il direttore sportivo. L'incontro della scorsa settimana tra il proprietario Gerry Cardinale e l'amministratore delegato Giorgio Furlani è servito per rafforzare la posizione del dirigente rossonero, che adesso guiderà in prima persona la ricerca di questa nuova figura dirigenziale.

In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Tra Tare a Paratici sale (Tony, ndr) D'Amico", uno dei principali artefici degli ultimi risultati sportivi dell'Atalanta. Tra tutte sono quelle dell'ex Lazio le quotazioni in calo, anche perché l'impressione è che dalle parti di Casa Milan si sia alla fine deciso di puntare su un direttore italiano che sappia muoversi sotto tanti punti di vista, in primis quello linguistico visto che un ds preso da fuori avrebbe, almeno nei primi mesi, il problema della barriera linguistica.