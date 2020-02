Corriere della Sera: "Il Milan cerca l’indipendenza da Ibra"

"Il Milan all’esame Verona cerca l’indipendenza da Ibra". Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera parlando dei rossoneri, che dovranno affrontare l’ottimo Hellas di Juric senza il loro giocatore simbolo. Nemmeno il tempo di veder allontanare di schiena Piatek - scrive il CorSera - e Ibrahimovic, per uno scherzo della sorte, è a letto con la febbre, oltre che con i postumi di un affaticamento al polpaccio. Per il Milan, dunque, si avvicina l’esame di maturità. La squadra di Pioli dovrà dimostrare che i progressi mostrati in campo sono reali e non frutto della dipendenza tattica, tecnica e di personalità di Zlatan.