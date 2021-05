Corriere della Sera: "Maldini, addio elegante a Donnarumma"

Ora c’è anche l’ufficialità: l'addio di Donnarumma è certo. Ad annunciarlo, con l’eleganza che lo contraddistingue fin da quando giocava, è stato il Paolo Maldini: "Le nostre strade si dividono, non posso che augurare il meglio a un ragazzo sensibile come lui". Niente rancori, osserva il Corriere della Sera, solo parole d’affetto per l’ormai ex portiere, che ha legittimamente scelto di non accettare la proposta di rinnovo da 8 milioni annui.