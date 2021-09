Corriere della Sera: "Rabbia Milan, l'Uefa gli dà ragione"

"Rabbia Milan, l'Uefa gli dà ragione", titola stamane il Corriere della Sera, che poi aggiunge: "Quel rigore non andava concesso". Come riporta il noto quotidiano, anche la Uefa ha risconosciuto l'evidente errore di Cakir, anche se il principale responsabile viene considerato il varista Bitigen, colpevole di non aver individuato le immagini migliori nonostante ne avesse il tempo. Un evidente cortocircuito, è la ricostruzione che viene fatta dai vertici di Nyon, che ora non escludono di fermare per un po' arbitro e assistente.