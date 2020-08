Corriere dello Sport: "Accordo Milan, Ibrahimovic resta"

"Accordo Milan, Ibrahimovic resta". È il titolo che l’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica alla trattativa per il rinnovo del fuoriclasse svedese. "Svolta decisiva per il club - scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale - Zlatan un altro anno in rossonero. Intesa raggiunta sfruttando il Decreto Crescita: 7 milioni netti allo svedese e circa 10 lordi a bilancio. Ma Raiola frena in attesa dell’ufficialità".