Corriere dello Sport: "Derby e scudetto, tutto subito"

MilanNews.it

© foto di ALESSANDRO TEDESCHI

“Derby e scudetto, tutto subito”, titola il Corriere dello Sport in prima pagina in vista dei prossimi impegni. “Alle 21 Milan-Inter di Coppa Italia - scrive il quotidiano romano -, domenica lo scontro tra le prime. Pioli: “È tempo di raccogliere”. Inzaghi: “Vince chi ha più motivazioni”. Nella semifinale d’andata a San Siro sarà un Diavolo con Giroud e ancora senza Ibra. Nerazzurri con tutti i titolari: Dzeko-Lautaro coppia d’attacco”. Nel frattempo il “Napoli si gode il primato: entusiasmo alle stelle in vista della sfida ai rossoneri”.