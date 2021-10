Corriere dello Sport: "Il Bologna sogna in 9, poi il Milan vola in testa"

"Il Bologna sogna in 9, poi il Milan vola in testa", titola il Corriere dello Sport dopo la scoppiettante gara disputata ieri al Dall’Ara. "I rossoneri faticano molto - scrive il quotidiano romano - ma arriva l’ottava vittoria in nove gare. Napoli scavalcato. La squadra di Pioli domina all’inizio, i rossoblù recuperano in dieci contro undici. Al 58esimo viene espulso anche Soriano, Bennacer e Ibra firmano il poker".