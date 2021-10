Corriere dello Sport: "Leao è la chiave del Milan"

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio al big match in programma domani nella Capitale. "Occasione Special per la Roma. E Leao è la chiave del Milan", titola il giornale romano, che poi aggiunge: "Gli attacchi del portoghese (e di Hernandez) sul lato di Zaniolo e Karsdorp saranno un problema per i giallorossi. Che però hanno la carta Pellegrini. Pioli arriva all’Olimpico con più certezze di Mourinho, che non vede ancora la squadra (tutta da decifrare) come una sua creatura. Ecco perché gli serve una prestazione super".