Corriere dello Sport: "Magic Theo. Il Milan sale in paradiso"

"Magic Theo. Il Milan sale in paradiso". È il titolo che il Corriere dello Sport riserva stamane ai rossoneri dopo il quarto successo in campionato. "Un buon Venezia al Meazza - scrive il quotidiano romano - però Pioli indovina i cambi e cambia l’inerzia della gara. Il francese subentra a gara in corso: prima l’assist per Brahim Diaz poi la firma personale sulla vittoria".