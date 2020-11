"Milan, voglia di rivincita". Lo scrive il Corriere dello Sport in vista del match di questa sera. "Dopo lo 0-3 a San Siro - si legge - i rossoneri con il Lilla per centrare la decima vittoria di fila in trasferta". Alla vigilia della sfida, mister Daniele Bonera ha spronato il gruppo: "Non firmo per il pari, nella gara d’andata tanti errori, però ci sentiamo un gruppo forte e consolidato".