Corriere dello Sport: "Pioli, altri due anni in rossonero"

Non ci sono più subbi sul rinnovo di contratto di Stefano Pioli. Non a caso, l’edizione odierna del Corriere dello Sport, parlando proprio dell’allenatore del Milan, titola: "Altri due anni in rossonero". L’accordo è già stato raggiunto, per la firma "si attende solo il ritorno di Gazidis", scrive il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Media punti record e ritmo scudetto, arriva un contratto da 3.5 milioni".