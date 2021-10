C’è spazio anche per la squadra di Pioli sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Riecco il Milan contro Belotti", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale in vista della gara di questa sera contro i granata, valida per la decima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri ospitano i granata del "Gallo", il quale, nella prossima stagione, potrebbe indossare proprio la maglia milanista.