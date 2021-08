Corriere dello Sport: "Subito Giroud. Sprint per Ilicic"

"Subito Giroud. Sprint per Ilicic", titola il Corriere dello Sport in prima pagina a proposito dei rossoneri. "Milan ok a Nizza (1-1)", scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale dopo l'amichevole disputata in Francia, gara che la squadra di Pioli ha pareggiato grazie al gol del francese arrivato dal Chelsea. Per quanto riguarda il mercato, invece, prende quota la pista che porta allo sloveno dell'Atalanta.