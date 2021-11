"Vlahovic e Leao: la sfida è doppia". È il titolo che l’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ai due attaccanti in vista del big match in programma questa sera allo stadio Franchi. "Milan a Firenze (20.45) per la classifica e la leadership dei nuovi talenti", scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale in taglio centrale.