Corriere dello Sport: "Volata Champions, il segno dei bomber"

"Volata Champions, il segno dei bomber", titola in prima pagina il Corriere dello Sport. "Da Immobile e CR7 a Osimhen e Muriel, ecco i protagonisti", scrive il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Per il gran finale sono tornati tutti, chi da un infortunio, chi dal letargo, chi è riemerso dalla panchina e chi da un momento di appannamento. Sono tornati i cannonieri per lo sprint per la Champions. Ronaldo non segnava da 430 minuti".