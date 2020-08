Corriere di Brescia: "Tonali, il Diavolo ci mette lo zampino"

"Tonali, il Diavolo ci mette lo zampino". È il titolo utilizzato in prima pagina dal Corriere di Brescia, che si sofferma sul possibile trasferimento in rossonero del giovane centrocampista. "Pareva già chiuso l’affare con l’Inter - si legge - già si vedeva il gioiello del Brescia in maglia nerazzurra, ma adesso il Milan pare in fase di sorpasso. Anche se la proposta fatta pare non convincere completamente Cellino: un prestito di 10 milioni di euro e un diritto (non obbligo) di riscatto per 25 milioni che mette fretta a Marotta".