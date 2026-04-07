Corsa scudetto, il Napoli elimina il Milan. L'apertura della Gazzetta: "Inter, resta Conte"

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Con la vittoria di ieri grazie ad un gol di Politano, il Napoli ha di fatto eliminato il Milan dalla corsa scudetto. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha aperto così stamattina in prima pagina: "Inter, resta Conte". Gli azzurri hanno superato il Diavolo al secondo posto e restano in scia ai nerazzurri, che hanno però sette punti di vantaggio a sette gare dalla fine del campionato. C'è delusione in casa rossonera dopo il ko di Maradona, ma bisogna voltare subito pagina perchè c'è un posto nella Champions League della prossima stagione da blindare (la Juventus, quinta, è a -6).

Al termine del match del Maradona, Max Allegri ha spiegato: "La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha nove punti di vantaggio. Poi nel calcio più succedere di tutto ma c’è il Napoli avanti. Noi pensiamo una partita alla volta, pensiamo all’Udinese, dobbiamo recuperare le energie. Sabato sarà una partita difficile, l’Udinese in trasferta è pericolosa. Bisogna rimanere sereni perché momentaneamente siamo dentro il nostro obiettivo. E sappiamo che non è che sabato si risolve la problematica dell’arrivo in Champions. Bisogna fare un tot di punti, abbiamo qualche punto di vantaggio e dobbiamo cercare di mantenerlo vincendo le partite”.