Il dubbio di Allegri. Tuttosport: "Avanti con il 3-5-2: l'unico dubbio è chi giocherà in coppia con Pulisic"

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L'unico dubbio che Massimiliano Allegri deve risolvere in vista della trasferta di Napoli riguarda l'attaccante da affiancare a Christian Pulisic domani sera allo stadio Diego Armando Maradona. I colleghi di Tuttosport hanno infatti questa mattina titolato: "Avanti con il 3-5-2: l'unico dubbio è chi giocherà in coppia con Pulisic".

L'altra maglia se la stanno giocando in tre: Christopher Nkunku, Santiago Gimenez e Rafael Leao, con il portoghese che però sembra destinato a partire comunque dalla panchina nonostante abbia recuperato, e bene a quanto pare, dal problema al flessore che lo ha tormentato nel corso di questa sosta e che in realtà non gli permette di essere al 100% praticamente da inizio stagione.