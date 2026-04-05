Un jolly in più per Max. Il CorSport: "In attacco c'è Gimenez che scalpita"

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Ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri è stato chiaro: solo dopo l'allenamento di oggi sceglierà il duo d'attacco che partirà titolare domani sera a Napoli. Con il rientro di Rafael Leao in molti pensavano che il portoghese potesse affiancare Christian Pulisic al Maradona, ma ad oggi il ballottaggio è tra Christopher Nkunku e Santiago Gimenez.

Il messicano, tornato da poco dopo l'operazione alla caviglia dello scorso dicembre, è in forma, ma soprattutto desideroso di ripagare in campo tutta la fiducia e l'affetto che ambiente e club gli hanno dato nel corso di questi mesi difficili. In merito alla possibile titolarità del Bebote a Napoli Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato: "In attacco c'è Gimenez che scalpita".