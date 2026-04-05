Occhi sul bosniaco. Il CorSport: "Anche il Milan ha puntato Alajabegovic"

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Sicuramente la priorità arrivati a questo punto della stagione è solo ed unicamente il campo, con un piazzamento Champions da blindare ed un sogno scudetto da alimentare, ma dalle parti di via Aldo Rossi uno sguardo al futuro già lo starebbero mettendo. La dirigenza del Milan è infatti al lavoro per programmare la prossima estate di calciomercato, tra colpi d'esperienza, come ad esempio Leon Goretzka, e di prospettiva.

Ed in questa seconda categoria ne rientra uno molto interessante di cui parla questa mattina Il Corriere dello Sport. I colleghi hanno infatti titolato "Anche il Milan ha puntato Alajabegovic", il giovane esterno bosniaco del RedBull Salisburgo che tanto ha fatto male all'Italia nella finale di playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali.