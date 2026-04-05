Milan a Napoli nel giorno di Pasquetta. Tuttosport: "Allegri gufa 'Scudetto? Se l'Inter...'"

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Nel giorno del lunedì nabis il Milan sarà ospite del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona in occasione della 31esima giornata di Serie A Enilive. Una sfida importante, delicata, che potrebbe avere un peso specifico importante non solo nella corsa allo scudetto, ma anche sui discorsi relativi al secondo posto, anche perché le due squadre sono distanti in classifica appena un punto.

Nel corso della conferenza stampa di ieri Massimiliano Allegri ha mantenuto il profilo basso continuando a parlare di obiettivo Champions League, ma un po' al tricolore ci pensa, anche perché, come titolato questa mattina dai colleghi di Tuttosport, "Allegri gufa", visto che ha alimentato i sogni scudetti solo in un caso: nel momento in cui l'Inter non dovesse vincere contro la Roma.