Il croato guida il Milan sul campo del migliore. Il CorSport: "Modric nel tempio di Diego"

vedi letture

Se c'è qualcuno che domani può lasciare il segno nello stadio intitolato al più grande di tutti e di sempre, ovvero Diego Armando Maradona, quello è Luka Modric. Da quando l'impianto di Fuorigrotta si chiama così il croato ci ha giocato nella stagione 2023/24 con il Real Madrid, per la fase a gironi della Champions League, vincendo 3 a 2 e giocando 25 minuti.

Prima di allora ci aveva giocato in un'altra occasione, sempre in Champions League con la maglia del Real Madrid, per gli ottavi di finale della stagione 2016/2017. In merito a questa visita, che nonostante la rivalità farà piacere anche ai tifosi del Napoli, considerando l'immensità del campione, i colleghi de Il Corriere dello Sport hanno titolato: "Modric nel tempio di Diego".