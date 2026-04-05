Il Napoli tenta il sorpasso, il Milan l'allungo. Il CorSport: "Conte-Max all'italiana"
Domani sera allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il secondo big match di questa 31esima giornata di Serie A Enilive, ovvero Napoli-Milan. Al netto di quello che succederà stasera tra Inter e Roma, la sfida di Pasquetta avrà un peso specifico importante non solo per alimentare i sogni scudetti di una o dell'altra squadra, ma anche per la questione secondo posto.
Mentre il Napoli tenta il sorpasso, il Milan punta l'allungo in classifica proprio dalla formazione partenopea, contro la squadra ha collezionato un pareggio ed una sconfitta nelle ultime due visite al Maradona. In merito alla sfida di domani Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Conte-Max all'italiana", rifacendosi anche al fatto che i nomi di questi due allenatori sono stati con insistenza accostati alla panchina della Nazionale negli ultimi giorni.
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