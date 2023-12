CorSera - Abbattuti i tempi di recupero di Bennacer: ecco di quanto

vedi letture

Ismael Bennacer ha fatto il suo ritorno in campo, sabato nei minuti finali della sfida contro il Frosinone e ben 206 giorni dopo il suo grave infortunio al ginocchio patito nel mese di maggio. Un ritorno graditissimo tra le fila di Stefano Pioli e che potrà rivelarsi davvero molto prezioso a centrocampo, non appena avrà, ritrovato la giusta forma e condizione.

Il recupero di Bennacer è andato come meglio non si poteva immaginare. Stando a quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, infatti, il processo di ribalitazione si sarebbe concluso con almeno un mese di anticipo rispetto a quanto preventivato dopo l'operazione della scorsa primavera. Questo grazie non solo al lavoro di Bennacer ma anche del dottor Mazzoni e del suo staff.