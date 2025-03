CorSera: "Allenatore, ds, equilibri interni. Al Milan è il momento delle scelte"

"Allenatore, ds, equilibri interni. Al Milan è il momento delle scelte": titola così questa mattina il Corriere della Sera che le prossime saranno settimane importanti per il club di via Aldo Rossi che dovrà prendere diverse decisioni, a partire dal nome del nuovo direttore sportivo. La rosa dei candidati si è ampliata negli ultimi giorni: vsto che nè Fabio Paratici, nè Igli Tare sembrano convincere tutti a Casa Milan, si stanno valutando anche altri profili, come per esempio Tony D’Amico.

Prima di scegliere il ds e l'allenatore , sarà fondamentale che al Milan vengano definiti con chiarezza ruoli e funzioni. Dopo il famoso viaggio di Giorgio Furlani a New York per incontrare il patron Gerry Cardinale, non è cambiato nulla nella struttura del Diavolo: l'ad raccoglie da sempre tutte le deleghe e ha l’ultima parola su ogni scelta, comprese quelle sportive. Ma dato che queste ultime non sono le sue competenze, un'ampia libertà di proposte e di gestione l'ha sempre avuta lo staff tecnico, dove Zlatan Ibrahimovic ha finito per assumere negli anni un ruolo sempre più centrale. Il vertice andato in scena nei giorni scorsi negli Stati Uniti tra Furlani e Cardinale è con ogni probabilità servito per ridefinire gli equilibri interni al Milan.