Nel faccia a faccia svoltosi ieri a Casa Milan, Suso ha ribadito ai dirigenti rossoneri la sua intenzione di lasciare il club. Come riporta il Corriere della Sera,il colloquio con Boban e Maldini è durato 45 minuti e non sono mancati attimi di tensione. Lo spagnolo vuole andar via, il Milan non intende regalarlo, ma punta a una plusvalenza per aggiustare i suoi conti.