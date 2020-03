CorSera - Bufera Milan: il rischio di un altro anno zero è altissimo

Che bufera a Casa Milan. Come riporta il Corriere della Sera, il rischio di un ennesimo anno zero è altissimo. L’attacco di Boban a Elliott - via Gazzetta - è stato durissimo: l’impressione è che nulla sarà più come prima. Dalla proprietà, il giorno dopo, neanche una parola. Un silenzio tombale che fa ancora più effetto. Ed è ancora più eloquente. La frattura fra le due anime pare ormai insanabile.