CorSera: "Cardinale, sostegno a Fonseca. Il Milan va avanti così"

vedi letture

Nella giornata di ieri a Milanello c'è stato un lungo e costruttivo incontro fra la proprietà, rappresentata ovviamente da Gerry Cardinale, la dirigenza, con il trittico composto da Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada presente, e Paulo Fonseca. Nel corso del pranzo i vertici del Milan hanno confermato e ribadito la totale fiducia nei confronti del tecnico portoghese, considerato come la guida al quale affidarsi per il lancio del nuovo progetto tecnico rossonero scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera.

Non sono dunque sufficienti due prestazioni, per quanto deprecabili, a rimettere un piano a lungo termine in discussione. Nel corso del colloquio Cardinale ha voluto anche sentire il punto di vista di Fonseca chiedendogli il perché di alcune esternazioni e cosa ne pensasse effettivamente dell'impegno dei suoi giocatori. Alla fine dell'incontro tutti i commensali hanno convenuto su un punto: bisogna cambiare marcia, ed anche il più in fretta possibile per evitare di ritrovarsi a rincorrere le rivali per tutta la stagione.