CorSera - Dybala, il Milan osserva: i rossoneri torneranno a farsi vivi per metà luglio

Da oltre 48 ore Paulo Dybala è un giocatore senza contratto. Dopo il mancato rinnovo con la Juve, l'argentino fatica trovare squadra anche a causa delle alte richieste per essere ingaggiato. Come scrive il Corriere della Sera, oltre all'Inter, anche il Napoli, come il Milan, si è messo ad osservare la situazione legata all'ex bianconero. I rossoneri, in caso di mancato accordo tra Inter e Dybala, torneranno a farsi vivi per metà luglio, con la speranza che le pretese economiche del ragazzo siano più basse.