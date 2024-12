CorSera - Fonseca, nessun passo indietro: la sua posizione non è tanto "con me o contro di me", ma "con il Milan o contro il Milan"

Come scrive questa mattina il Corriere della Sera, Paulo Fonseca non ha fatto nessun passo indietro e non ha avuto nessun ripensamento dopo il duro sfogo di mercoledì contro la sua squadra al termine del match di Champions League contro la Stella Rossa. Anzi, il portoghese ha ribadito il concetto ieri mattina a Milanello alla ripresa degli allenamenti: serve di più, il senso delle sue parole.

L'allenatore portoghese tira quindi dritto per la sua strada: la sua posizione non è tanto "con me o contro di me", ma "con il Milan o contro il Milan". Nel mirino di Fonseca, sono finiti in particolare tre giocatori, vale a dire Theo Hernandez, Davide Calabria e Fikayo Tomori, i quali in questa stagione stanno rendendo ben al di sotto dei loro standard.