CorSera - Futuro Dybala: chi sta vicino all'argentino assicura che l'ipotesi di giocare al Milan non gli spiace affatto

Tra i giocatori che si sono appena svincolati, uno dei più importanti è certamente quello di Paulo Dybala, che non ha rinnovato con la Juventus e dunque si muoverà a costo zero. Visto che la trattativa con l'Inter è in stallo, il Milan ha iniziato a muoversi per l'argentino che da sogno proibito è diventato un obiettivo concreto per i rossoneri. Come riporta il Corriere della Sera in edicola stamattina, chi sta vicino alla Joya assicura che l’ipotesi di giocare nel Diavolo non gli spiace affatto. Andrà però trovato un accordo sul contratto, con Dybala che dovrà "accontentarsi" di un ingaggio da 5 milioni di euro.