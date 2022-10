CorSera - Futuro Leao: in caso di addio non andrà via per meno di 100 milioni

MilanNews.it

Il Milan farà di tutto per rinnovare il contratto di Rafael Leao, ma sono diversi i top club europei che hanno messo gli occhi sul giovane attaccante rossonero. Come ha dichiarato il dt milanista Paolo Maldini qualche giorno fa, nessuno è incedibile, ma il portoghese non andrà via per meno di 100 milioni di euro. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera.