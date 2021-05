Fra oggi e domani Mino Raiola incontrerà comunque il Milan. A riferirlo è il Corriere della Sera, che parla di un "colloquio decisivo", anche se "il futuro di Gigio - precisa il quotidiano - sembra ormai segnato". Donnarumma e il club rossonero, dunque, sono sempre più lontani. Non a caso io vertici di via Aldo Rossi si sono affrettati a chiudere per Maignan.