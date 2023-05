CorSera: "Giroud senza età, ma al Milan serve un centravanti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Giroud senza età, ma al Milan serve un centravanti": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il francese continua a dimostrarsi utile al Diavolo anche a 36 anni, ma non può reggere da solo l'attacco rossonero come è avvenuto in questa stagione. Per questo motivo, il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di un nuovo centravanti da affiancare all'ex Chelsea e Arsenal: tra i profili che piacciono ci sono Scamacca del West Ham, Morata dell’Atletico Madrid, Arnautovic del Bologna, Okafor del Salisburgo e anche Firmino che è in uscita a zero dal Liverpool.