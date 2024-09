CorSera: "Gol, parole e gesti forti: Morata si è preso il Milan. Ora guida la campagna per i primi punti in Europa"

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così: "Gol, parole e gesti forti: Morata si è preso il Milan. Ora guida la campagna per i primi punti in Europa". Lo spagnolo,fin dal primo giorno che è arrivato a Milanello, si sta dimostrando un vero leader sia con le parole che con i fatti. Alvaro ha impiegato solo poche settimane per prendersi il Milan che lo ha preso non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per quelle umane e per la sua enorme personalità.

Domani sera il Diavolo torna in campo in Champions League: i rossoneri, dopo la sconfitta all'esordio contro il Liverpool, cercano in casa del Bayer Leverkusen i primi punti in Europa. A guidare l'attacco milanista ci sarà ancora una volta Morata che farà coppia con Abraham, mentre sulle fasce verranno confermati Pulisic e Leao.