CorSera: "Il Milan cerca continuità per la Champions. Ibra non c’è, tocca a Leao"

"Il Milan cerca continuità per la Champions. Ibra non c’è, tocca a Leao": titola così questa mattina il Corriere della Sera in vista del match dei rossoneri contro il Sassuolo in programma stasera alle 18.30 a San Siro. La squadra di Pioli è in piena lotta per un posto in Champions League, ma torna l'emergenza infortuni con quattro titolari in dubbio: si tratta di Ibrahimovic, Bennacer, Theo Hernandez e Calhanoglu. Se lo svedese non dovesse recuperare dall'affaticamento muscolare, spazio a Leao come prima punta.