CorSera: "Il Milan perdona i 'ribelli', ma i nervi tesi restano e la difesa non dà garanzie"

Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Il Milan perdona i 'ribelli', ma i nervi tesi restano e la difesa non dà garanzie". Il club rossonero ha deciso di non prendere provvedimenti e dunque niente multa per Theo Hernandez e Rafael Leao per non essersi avvicinati alla panchina durante il cooling break.

La società di via Aldo Rossi ha cercato di archiviare subito il caso, ma in casa rossonera i nervi restano tesi. Anche in campo le cose non stanno andando bene e il problema principale resta ancora la difesa che ha subito sei gol nelle prime tre gare di campionato. Un dato tremendo da zona retrocessione.