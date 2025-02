CorSera - Il Milan punta Joao Felix, ma prima serve una cessione: offerto Okafor al West Ham

Il mercato invernale in entrata del Milan potrebbe non essere finito dopo gli arrivi di Kyle Walker dal Mancheter City e di Santiago Gimenez dal Feyenoord: come riferisce stamattina il Corriere della Sera, infatti, i rossoneri sono al lavoro per capire se c'è la possibilità di regalare a Sergio Conceiçao anche Joao Felix, attaccante in uscita dal Chelsea.

Il suo agente Jorge Mendes è in Italia con l’obiettivo di proporlo in prestito al Diavolo nelle ultime ore a disposizione, ma i dirigenti rossoneri vorrebbero prima cedere un giocatore offensivo. Gli indizi conducono a Noah Okafor che è stato offerto al West Ham, l’alternativa è rappresentata da Luka Jovic che ni giorni scorsi ha rifiutato il trasferimento al Monza.