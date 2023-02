CorSera: "Inter, il derby è tuo. Lautaro in gol, il Milan senza Leao e senza tiri in porta"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Inter, il derby è tuo. Lautaro in gol, il Milan senza Leao e senza tiri in porta". I nerazzurri hanno vinto ieri sera contro il Diavolo, il cui calvario continua. Quarta sconfitta di fila per i rossoneri che non vincono da ben sette partite. Mister Pioli ha provato a cambiare la sua squadra e ha impostato un 3-5-2 per avere una formazione più compatta, ma il solito gol incassato da palla inattiva ha regalato all'Inter la vittoria.