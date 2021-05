CorSera: "Juve e Milan in Champions. Il Napoli fermato dal Verona"

"Juve e Milan in Champions. Il Napoli fermato dal Verona". Questo il titolo che il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica nel taglio alto della prima pagina. Impresa di Pioli che porta a termine la missione chiudendo al 2° posto, ora i piani per il futuro. I bianconeri dilagano a Bologna senza CR7 e centrano l'obiettivo di qualificarsi per la coppa più prestigiosa.