CorSera - La conferma di Pioli sarebbe garantita solo dalla Champions

Stefano Pioli si gioca tutto nelle prossime dieci partite di campionato. In realtà, il futuro dell’allenatore emiliano sembra ormai scritto. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, la sua permanenza sulla panchina rossonera sarebbe garantita solo dalla qualificazione alla Champions (come da contratto, il rinnovo sarebbe automatico solo in caso di arrivo fra le prime quattro). Obiettivo al momento non realistico.