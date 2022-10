CorSera: "Leao-Milan, ancora nulla di fatto. E il club studia le alternative"

MilanNews.it

"Leao-Milan, ancora nulla di fatto. E il club studia le alternative": è questo il titolo odierno del Corriere della Sera che spiega che l'incontro di ieri tra i dirigenti rossoneri e l'avvocato del portoghese non ha portato alla fumata bianca per il prolungamento di contratto dell'ex Lille. La vicenda è complessa e inoltre non mancano gli estimatori del numero 17 milanista e per questo in via Aldo Rossi stanno iniziando a studiare eventuali alternative: ieri, per esempio, Maldini e Massara, prima di incontrare l'avvocato di Leao, hanno avuto un colloquio a Casa Milan con l’avvocato Ledure, il quale rappresenta Lang del Bruges e Ziyech del Chelsea.